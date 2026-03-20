Definidos los Cuartos de Final de la Concachampions: ¿Contra Quién Juegan los Equipos Mexicanos?
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Luego de la jornada de este jueves los equipos mexicanos que compiten en este torneo ya tienen definidos a sus oponentes en la ronda de cuartos de final
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La noche de este jueves Tigres y Galaxy avanzaron en la clasificación a cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Con estos resultados, la siguiente ronda ha quedado definida y los partidos serán de la siguiente manera:
- El Galaxy de Los Ángeles se enfrentará a Toluca.
- Tigres jugará contra Seattle Sounders.
- Cruz Azul diputará el pase a la siguiente fase ante Los Ángeles FC.
- América peleará por el lugar a las semifinales con el Nashville SC.
Sufrida clasificación de Tigres
Los Tigres sufrieron, pero clasificaron de manera histórica ante el FC Cincinnati.
Los felinos llegaron a la revancha en su casa, el estadio Universitario ‘El Volcán’, después de perder 3-0 en la ida y con un tanto en los descuentos golearon 5-1 al equipo de la MLS y ganaron la serie con un marcador global de 5-4.
Noticia relacionada: En Partidazo, los Tigres Vencieron a Cincinnati y Avanzaron a Cuartos en la Concachampions
Galaxy vuelve a ganar
En el otro encuentro Los Ángeles Galaxy venció de nuevo al Mount Pleasant en el estadio Nacional de Kingston.
Con una cómoda ventaja de 3-0 como local la semana pasada, el equipo de California se impuso en la eliminatoria con un marcador global de 6 tantos por 0.
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Con información de AFP
LECQ