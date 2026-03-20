Definidos los Cuartos de Final de la Concachampions: ¿Contra Quién Juegan los Equipos Mexicanos?

La noche de este jueves Tigres y Galaxy avanzaron en la clasificación a cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Con estos resultados, la siguiente ronda ha quedado definida y los partidos serán de la siguiente manera:

El Galaxy de Los Ángeles se enfrentará a Toluca .

se enfrentará a . Tigres jugará contra Seattle Sounders .

jugará contra . Cruz Azul diputará el pase a la siguiente fase ante Los Ángeles FC .

diputará el pase a la siguiente fase ante . América peleará por el lugar a las semifinales con el Nashville SC.

Sufrida clasificación de Tigres

Los Tigres sufrieron, pero clasificaron de manera histórica ante el FC Cincinnati.

Los felinos llegaron a la revancha en su casa, el estadio Universitario ‘El Volcán’, después de perder 3-0 en la ida y con un tanto en los descuentos golearon 5-1 al equipo de la MLS y ganaron la serie con un marcador global de 5-4.

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Galaxy vuelve a ganar

En el otro encuentro Los Ángeles Galaxy venció de nuevo al Mount Pleasant en el estadio Nacional de Kingston.

Con una cómoda ventaja de 3-0 como local la semana pasada, el equipo de California se impuso en la eliminatoria con un marcador global de 6 tantos por 0.

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Con información de AFP

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