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Definidos los Cuartos de Final de la Concachampions: ¿Contra Quién Juegan los Equipos Mexicanos?

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Luego de la jornada de este jueves los equipos mexicanos que compiten en este torneo ya tienen definidos a sus oponentes en la ronda de cuartos de final

Definidos los Cuartos de Final de la Concachampions: ¿Contra Quién Juegan los Equipos Mexicanos?

Diego Lainez de Tigres. Franco Romero de Toluca. Sebastian Caceres de América. José Paradela de Cruz Azul. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect | X @CruzAzul

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La noche de este jueves Tigres y Galaxy avanzaron en la clasificación a cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Con estos resultados, la siguiente ronda ha quedado definida y los partidos serán de la siguiente manera:

  • El Galaxy de Los Ángeles se enfrentará a Toluca.
  • Tigres jugará contra Seattle Sounders.
  • Cruz Azul diputará el pase a la siguiente fase ante Los Ángeles FC.
  • América peleará por el lugar a las semifinales con el Nashville SC.

Sufrida clasificación de Tigres

Los Tigres sufrieron, pero clasificaron de manera histórica ante el FC Cincinnati.

Los felinos llegaron a la revancha en su casa, el estadio Universitario ‘El Volcán’, después de perder 3-0 en la ida y con un tanto en los descuentos golearon 5-1 al equipo de la MLS y ganaron la serie con un marcador global de 5-4.

Noticia relacionada: En Partidazo, los Tigres Vencieron a Cincinnati y Avanzaron a Cuartos en la Concachampions

Galaxy vuelve a ganar

En el otro encuentro Los Ángeles Galaxy venció de nuevo al Mount Pleasant en el estadio Nacional de Kingston.

Con una cómoda ventaja de 3-0 como local la semana pasada, el equipo de California se impuso en la eliminatoria con un marcador global de 6 tantos por 0.

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Con información de AFP
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