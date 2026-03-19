Tigres vs Cincinnati Hoy: ¿Cómo Va el Partido de Octavos de Final Concachampions 2026?

En los octavos de final de vuelta de la Concachampions 2026, los Tigres de la UANL caminan sobre la cuerda floja. Luego de perder 3-0 en la ida, este jueves 19 de marzo necesitan golear a su rival en la vuelta para no quedar eliminados.

Hay que recordar que la semana pasada, en el TQL Stadium, los Tigres del norte tocaron una sinfonía de errores y fueron superados de principio a fin por el equipo de la Major League Soccer (MLS).

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El 3-0 del duelo de ida parece complicado, pero los felinos saldrán a buscar la voltereta desde el primer minuto, por lo que el entrenador Guido Pizarro mandará a su plantel de lujo para encarar al FC Cincinnati.

Hay que considerar que un gol del Cincinnati complicaría aún más el panorama, porque los tantos de visitante son criterio para el desempate en la Concacaf Champions Cup. Así que los Tigres deberán estar muy atentos a la defensiva y bastante certeros al ataque.

Ya inició el partido Tigres vs Cincinnati en el Estadio Universitario de la UANL. Desde el silbatazo inicial los felinos mostraron sus intenciones de presionar en todos los sectores de la cancha.

El 1-0 llegó temprano, a los 4 minutos: Luego de una gran jugada por el extremo derecho, “El Búfalo” Aguirre acudió puntual a la cita, solo para empujar la pelota a un metro de la línea de gol, luego de una gran pase de Jesús Garza.

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Con información de N+

RGC