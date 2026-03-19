Europa League 2026 Hoy: ¿Cómo Va el Partido Betis vs Panathinaikos de Octavos de Final?

La Europa League 2026 ofreció un banquete de futbol este jueves 19 de marzo, con los partidos de vuelta correspondientes a los octavos de final. Entre los duelos más destacados están Betis vs Panathinaikos o Lyon vs Celta de Vigo.

Además, el Porto se enfrentó al Stuttgart y en duelo de italianos la Roma recibió al Bolonia oara definir los boletos a la siguiente fase.

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En el Estadio La Cartuja, ubicado en Sevilla, España, el Real Betis fue anfitrión del Panathinaikos. En el duelo de ida, el equipo griego hizo valer la localía y ganó 1-0, así que llegaba a la vuelta con una ligera ventaja.

Pero el Betis es fuerte en su casa y lo hizo sentir desde el arranque del juego de vuelta. El club verdiblanco salió con todo al ataque y muy pronto encontró recompensa.

El 1-0 a favor de los béticos llegó a los 8 minutos, cuando el delantero Aitor Ruibal mandó la pelota a las redes e hizo estallar el júbilo en las gradas del estadio.

Con el examericanista Álvaro Fidalgo en la banca, el Real Betis ya había logrado inclinar la balanza a su favor. Pero necesitaba hacer más si quería asegurar el boleto a la siguiente ronda.

Y aunque tenía más tiempo la pelota y orilló al Panathinaikos a replegarse, el conjunto local no logró aumentar la ventaja. Eso sí, sumó 9 remates contra 2 de los visitantes en los primeros 45 minutos.

Europa League 2026: ¿Cómo quedó el partido Celta de Vigo vs Olympique de Lyon?

Más temprano, en Francia, el Celta de Vigo le pegó 2-0 al Olympique de Lyon y avanzó a cuartos de final con un global de 3-1 luego de la igualada a un gol en el duelo de ida.

El partido empezó mal para el Lyon, ya que sufrió la expulsión del zaguero Moussa Niakhaté a los 19 minutos. Aún así aguantó bastante los embates del conjunto visitante.

Fue hasta el minuto 61 que Javi Rueda consiguió abrir el marcador. El 1-0 le dio tranquilidad al Celta para manejar más la pelota y buscar otra anotación.

Ya en la agonía del duelo, Ferran Jutgla agrandó la ventaja con el 2-0 al 90+2. Todo estaba definido, pero el Lyon sufrió otra expulsión a los 90+6: Nicolás Tagliafico vio la tarjeta roja y luego finalizó el encuentro.

Con global de 3-1 el Celta de Vigo levantó la mano y se instaló en los cuartos de final de la Europa League 2026.

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Con información de N+

RGC