¿Cómo Quedan los Cuartos de Final de la Champions League 2026? Estos Equipos Avanzaron

Luego de que finalizaron los partidos de octavos en la Champions League 2026, este miércoles 18 de marzo se definieron los cuartos de final. La jornada de hoy fue testigo de cuatro duelos: Barcelona vs Newcastle, Tottenham vs Atlético de Madrid, Bayern Munich vs Atalanta y Liverpool vs Galatasaray.

En el duelo Barcelona vs Newcastle parecía parejo hasta el primer tiempo. Raphinha puso adelante a los blaugranas con el 1-0 a los 6 minutos de juego. Pero el Newcastle salió respondón y puso el 1-1 en el marcador a los 15 minutos por medio de Anthony Elanga.

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Barcelona volvió a ponerse arriba, 2-1, a los 18 minutos, con un buen remate del mediocampista Marc Bernal.

Y al 28, nuevamente Elanga emparejó la pizarra con el 2-2 que silenció a la afición blaugrana que abarrotó el Camp Nou.

Antes de la pausa del medio tiempo, al 45+7, Lamine Yamal le devolvió la alegría al equipo de casa con el 3-2 conseguido con un penalti, luego de una clara falta de la zaga al delantero Raphinha.

La segunda parte fue totalmente azulgrana: Fermín López hizo el 4-2, luego Robert Lewandowski sumó un doblete para poner las cosas 6-2. Y finalmente, al 72’, Raphinha volvió a marcar para dejar todo en 7-2.

Así que con un 8-2 en el global, luego del 1-1 en la ida, el Barcelona dio un golpe de autoridad y selló su pasaporte a los cuartos de final de la Champions League 2026. Ahí se verá las caras con el Atlético de Madrid.

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Champions 2026: Liverpool vence al Galatasaray

También el Liverpool le pasó por encima al Galatasaray. En la ida los turcos ganaron 1-0 y llegaron a Anfield con esperanzas de dar la sorpresa.

Sólo que el Liverpool no estaba para titubeos y ganó 4-0 con anotaciones de Szoboszlai (minuto 25), Ekitike (51’), Gravenberch (53’) y Salah (62’).

Con el 4-1 en el global, los Reds se instalaron en los cuartos de final, donde se medirán al París Saint-Germain.

Atlético de Madrid pierde ante el Tottenham pero logra clasificar

El partido Tottenham vs Atlético de Madrid fue más parejo. Los colchoneros cayeron 3-2 en Londres, pero avanzaron gracias al 5-2 conseguido en el duelo de ida.

Hoy los Spurs salieron a matarse en la cancha, en busca de los tres goles que necesitaban para avanzar a la siguiente fase.

Randal Kolo Muani encendió la esperanza con el 1-0 a los 30 minutos, sólo que Julián Álvarez respondió con el 1-1 para el Atleti a los 48 minutos.

Luego, Xavi Simons marcó el 2-1 para el Tottenham al 52’ y eso generó otro levantón anímico de los locales. Sólo que David Hancko recompuso el camino para los visitantes con el 2-2 a los 75 minutos.

Todavía Xavi Simons puso el 3-2 en la pizarra, pero a los 90’ ya era muy tarde. Pocos minutos después acabó el partido y el Atleti avanzó a cuartos de final con el 7-5 en el global. Como ya se mencionó, su siguiente rival será el Barcelona.

Bayern Munich golea al Atalanta y sella pasaporte a la siguiente fase

Finalmente, el juego Bayern Munich vs Atalanta fue tal y como se presagiaba: de mero trámite, porque los bávaros ya habían amarrado el boleto en la ida con marcador de 6-1 en Italia.

Y este miércoles 18 de marzo el Bayern se tomó el duelo con seriedad en el Allianz Arena y volvió a golear al equipo italiano con goles de Harry Kane (mins. 25 y 54), Lennart Kart (al 56’) y Luis Díaz (70’). El Atalanta descontó por medio de Lamar Samardzic para el 4-1 final.

Por tanto, con el 10-2 global, el Bayern Munich dejó muy claro que es el favorito en cuartos de final, donde se encontrará con el Real Madrid.

¿Cómo Quedan los Cuartos de Final de la Champions League 2026? Cuadro de Equipos que Avanzaron

A continuación, los resultados de todos los partidos de vuelta en octavos de final de la Champions League 2026:

Sporting de Lisboa 5-0 Bodo Glimt (5-3 global)

Chelsea 0-3 París Saint-Germain (2-8 global)

Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen (3-1 global)

Manchester City 1-2 Real Madrid (1-5 global)

Barcelona 7-2 Newcastle (8-3 global)

Tottenham 3-2 Atlético de Madrid (5-7 global)

Liverpool 4-0 Galatasaray (4-1 global)

Bayern Munich 4-1 Atalanta (10-2 global)

Por lo que en la siguiente fase, cuartos de final, los duelos se jugarán de la siguiente manera:

Real Madrid vs Bayern Munich

Sporting de Lisboa vs Arsenal

Barcelona vs Atlético de Madrid

Liverpool vs París Saint-Germain

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Con información de N+

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