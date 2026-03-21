PAN Perfila Filtros Estrictos Para Candidaturas Ciudadanas Rumbo a 2027

El Partido Acción Nacional (PAN) alista un esquema para permitir la participación de candidatos ciudadanos en las elecciones de 2027, bajo un modelo que incluirá estrictos filtros para garantizar trayectorias limpias y sin vínculos con actividades ilícitas.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, adelantó que el partido prepara una serie de medidas que serán anunciadas próximamente, aunque evitó detallar si se realizarían nombramientos en el corto plazo. “Entre muchas otras cosas, pero ya lo anunciaremos”, señaló.

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Por su parte, el vocero del partido, Jorge Triana, explicó que el objetivo es evitar la infiltración de perfiles ligados al crimen organizado o a casos comprobados de corrupción. Subrayó que existe un hartazgo social frente a este tipo de situaciones en la política mexicana.

“Tenemos preparado un paquete de filtros muy importantes para evitar que eso suceda. No solamente crimen organizado, también casos de corrupción probados, no lo vamos a permitir”, afirmó.

Revisión exhaustiva

Triana detalló que los aspirantes ciudadanos —provenientes de la academia, el sector empresarial o la sociedad civil— serán sometidos a revisiones exhaustivas, a diferencia de militantes con trayectoria probada dentro del partido.

“Va a haber un análisis exhaustivo. Es lo mínimo que podemos hacer y lo vamos a hacer de forma muy transparente”, añadió.

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En otro tema, previo al Consejo Nacional del PAN, el vocero reiteró que no habrá alianzas con el PRI, ni siquiera a nivel estatal. Argumentó que la decisión responde tanto a desacuerdos políticos como a la exigencia de la ciudadanía de ver al PAN competir en solitario.

Rechazó que el partido enfrente riesgos de perder su registro por falta de afiliados, al asegurar que superará el mínimo requerido cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) realice la revisión correspondiente en los próximos días.

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