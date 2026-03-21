Buscan a Azul y Rosa, Dos Hermanas Adolescentes Desaparecidas en Toluca

La Comisión de Búsqueda del Estado de México activó los protocolos para localizar a Rosa Guadalupe y Azul Estrella Hernández Hernández, adolescentes vistas por última vez el 13 de marzo en el Barrio de Zopilocalco, en Toluca, Estado de México.

Las autoridades mexiquenses difundieron las fichas de ambas menores. Rosa Guadalupe, de 16 años, mide 1.51 metros, es de complexión robusta, tez morena clara y tiene el cabello negro largo. Como rasgos distintivos, su ficha técnica destaca una cara redonda, nariz achatada de base ancha y ojos negros medianos.

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La menor

Por su parte, Azul Estrella, de 14 años, tiene una estatura de 1.61 metros y es de complexión delgada con tez blanca. Su cabello es castaño oscuro y largo, tiene el rostro alargado, nariz respingada y ojos café oscuro. Su vestimenta al momento del extravío se reporta como desconocida.

La institución solicita a la población que cualquier dato que ayude a dar con el paradero de las hermanas sea reportado de inmediato a los números 800 509 09 27 y 800 216 03 61. La rapidez en la difusión de estas fichas es vital para garantizar la integridad de las dos adolescentes y su pronto retorno a casa.

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