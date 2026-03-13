Ayelen Iglesias: Ahora Desaparece Alumna del Colegio de Bachilleres de Cuernavaca, Morelos
N+
La fiscalía del estado emitió una ficha de búsqueda para la localización de la joven de 17 años de edad, quien desapareció el 10 de marzo
COMPARTE:
La desaparición de una joven en Morelos vuelve a causar temor entre la sociedad del estado, por lo que se han activado los protocolos de búsqueda para dar con su ubicación. Se trata de Ayelen Iglesias Vidal , una joven de 17 años, alumna del Colegio de Bachilleres de Cuernavaca, Morelos.
La Fiscalía de Morelos emitió una ficha de búsqueda "Protocolo Alba" para ayudar a localizarla.
Noticia relacionada: Kimberly y Karol: Alumnas de UAEM Desaparecen con 11 Días de Diferencia y son Halladas sin Vida
Datos de la desaparición de Ayelen Iglesias Vidal:
- Tiene una perforación en la ceja izquierda.
- Desapareció el martes de 10 de marzo de 2026
Los números de contacto para reportar cualquier información que pueda dar con su paradero. Si tienes información sobre su paradero, puedes comunicarte con los números que aparecen en el cartel:
- Zona sur poniente: 777 450 4478
- Zona metropolitana: 777 460 0893 / 777 109 1248
- Zona oriente: 777 460 0893
La desaparición de Ayelen Iglesias Vidal se suma a los recientes casos de Karol Toledo Gómez y Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quienes desaparecieron a finales de febrero y principios de marzo y que fueron halladas sin vida con 11 días de diferencia.
Historias recomendadas:
- Fórmula 1: Cancelarán Dos Grandes Premios Debido a la Guerra en Medio Oriente
- Ryan Gosling Presenta ‘Proyecto Fin del Mundo’ en México y Termina con una Estrella en las Manos