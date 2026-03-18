Buscan a Vanessa Lizeth Hernández, Joven de 19 Años Desaparecida en Chimalhuacán, Edomex

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México emitió una ficha para localizar a Vanessa Lizeth Hernández Chávez, una joven de 19 años de edad reportada como desaparecida en el municipio de Chimalhuacán.

De acuerdo con el reporte oficial, la desaparición ocurrió el pasado 16 de marzo de 2026 en la calle Herreros, ubicada en dicha demarcación. Desde entonces, se desconoce su paradero, por lo que autoridades y familiares solicitaron el apoyo de la ciudadanía para dar con su ubicación.

El día de su desaparición, Vanessa vestía una sudadera en color negro con rojo, pants rojo, tenis del mismo color y llevaba consigo una mochila negra. Como señas particulares, la joven usa brackets, tiene una perforación en el ombligo, una cicatriz por perforación en la ceja, así como una perforación en la nariz.

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Cuenta con varios tatuajes

Además, cuenta con varios tatuajes: uno debajo de la muñeca derecha con la imagen de Hello Kitty, otro en el brazo izquierdo con forma de rayos, uno más en el brazo derecho con figura de gárgola y un tatuaje en el pecho con forma de corazón con alas.

Vanessa es de complexión delgada, pesa aproximadamente 45 kilogramos y presenta tez blanca. Tiene el rostro ovalado, nariz chata, orejas pequeñas, mentón oval, labios medianos, frente mediana, cejas pobladas, ojos café oscuro y boca chica.

Las autoridades exhortaron a la población a aportar cualquier información que contribuya a su localización. Para ello, se encuentran disponibles los números telefónicos 800 509 09 27 y 800 216 03 61, donde se puede reportar cualquier dato de manera anónima.

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