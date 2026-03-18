¿Qué Pasó en Tultitlán Hoy? Balean a Trabajadores de Llantera que Estaban en Huelga

La madrugada de hoy, 18 de marzo de 2026, trabajadores de una empresa llantera fueron atacados a balazos por un presunto grupo de choque en el municipio de Tultitlán, Estado de México, lo cual dejó saldo de cuatro lesionados por arma de fuego.

Los hechos ocurrieron al exterior de la empresa Tornel ubicada en la avenida José López Portillo, perímetro de la colonia Buenavista, donde trabajadores se encontraban en huelga.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en la México-Pachuca Hoy? Mujer Balea Auto de su Expareja en Tecámac tras Riña.

¿Qué sucedió en Tultitlán hoy?

De acuerdo con los primeros informes, alrededor de las 04:00 horas de este miércoles, aproximadamente 30 personas llegaron en camionetas, descendieron con armas de fuego, palos y piedras, y comenzaron a agredir a los empleados que llevan en huelga desde el pasado 23 de febrero.

Resultado de esa agresión, cuatro trabajadores resultaron con heridas por arma de fuego y golpes, por lo que paramédicos los trasladaron en ambulancia al hospital de Lomas Verdes.

Gerardo Alberto Meneses, líder sindical, informó que se trató de un grupo de choque que atentó contra los empleados.

“Nosotros tenemos una huelga desde el día 23 de febrero del presente año; a las 15:00 horas estallamos la huelga y aquí hemos estado día con día resguardando las puertas. Pero en la madrugada, a las 04:20 horas, vino un grupo de choque a atentar contra los trabajadores y desafortunadamente lesionaron a cuatro compañeros”, narró a las cámaras de N+ FORO.

Investigación

Luego de los hechos, los trabajadores de la llantera dijeron que no levantarán la huelga y pidieron una investigación correcta sobre la agresión de este miércoles.

Se trata de alrededor de mil 500 empleados que estallaron en huelga en demanda de mejoras labores y que no se reduzcan las pensiones y las jornadas de trabajo

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía de Tultitlán y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para realizar las investigaciones correspondientes.

Por estos hechos, dos presuntos implicados fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb