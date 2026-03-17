Balacera en la México-Pachuca Hoy: Mujer Dispara a su Pareja Sentimental Durante Riña en Tecámac
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Se registra movilización de servicios de emergencia por agresión a balazos en la carretera México-Pachuca
En la colonia Loma Bonita, sobre la carretera México-Pachuca, una mujer baleó al conductor de un vehículo, presuntamente era su pareja sentimental. Autoridades iniciaron la investigación del incidente.
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La mañana de hoy, 17 de marzo de 2026, se registró una balacera sobre la carretera federal México-Pachuca, luego de que una mujer presuntamente disparó contra su pareja sentimental durante un altercado.
Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Loma Bonita, municipio de Tecámac, en el Estado de México, lo que desató la movilización de los servicios de emergencia.
¿Qué pasó en la México-Pachuca hoy?
De acuerdo con los primeros informes de autoridades, un automovilista fue baleado por una mujer, al parecer su pareja sentimental, en la carretera México-Pachuca.
Presuntamente, la agresora se acercó, discutió con el conductor y comenzó a disparar en repetidas ocasiones.
En el lugar quedó un automóvil color rojo con varios impactos de bala, principalmente en el parabrisas y las ventanas del costado izquierdo.
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Con información de N+.
spb