Temblor Hoy en México: Dos Microsismos de Magnitud 1.6 y 2.3 Sacuden Iztapalapa

La noche de hoy sábado 21 de marzo se registraron dos microsismos en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, lo que generó diversas reacciones entre habitantes de la zona oriente de la capital, principalmente a través de redes sociales.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) el primer movimiento telúrico ocurrió a las 18:50 horas, con una magnitud de 1.6 y una profundidad de 3 kilómetros. Un minuto después, a las 18:51 horas, se registró un segundo sismo de magnitud 2.3, también con una profundidad de 3 kilómetros, lo que indica que ambos eventos se originaron a poca distancia de la superficie.

Por su parte, el C5 de la Ciudad de México informó que los movimientos fueron imperceptibles en varias zonas, por lo que no se reportaron daños ni afectaciones. Asimismo, recordó a la población que la alerta sísmica no se activa cuando el epicentro se localiza dentro de la capital, debido al escaso tiempo de anticipación antes de que se perciban las ondas sísmicas.

Reportan dos microsismos en Iztapalapa, de magnitudes 1.6 y 2.3

Autoridades capitalinas realizan monitoreo tras sismos

No obstante, usuarios en redes sociales señalaron que sí lograron percibir el segundo movimiento, especialmente en colonias cercanas al epicentro, donde describieron una ligera vibración e incluso un breve crujir de ventanas o estructuras.

Las autoridades capitalinas indicaron que se mantienen en monitoreo permanente y atentas ante cualquier eventualidad, al tiempo que reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y a conservar la calma ante este tipo de fenómenos.

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