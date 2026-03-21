¿Qué Pasó en la Línea 3 del Metro Hoy, Sábado 21 de Marzo?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron la mañana de este sábado afectaciones en el servicio de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, debido a la marcha lenta de los trenes, con demoras de hasta 10 minutos en cada estación.

A través de redes sociales, pasajeros manifestaron su inconformidad por los retrasos, así como por la saturación en andenes y vagones, situación que complicó sus traslados. Algunos usuarios señalaron que los convoyes permanecían detenidos por varios minutos sin explicación clara.

“¿Por qué la L3 va lenta dirección Indios Verdes?, la L3 no se mueve, 10 min en cada estación”, escribió un usuario. Otros reportaron demoras prolongadas en estaciones como Etiopía y Hospital General, donde aseguraron haber esperado más de 15 minutos para avanzar.

¿Qué pasó en Línea 3 del Metro?

Ante las quejas, autoridades del Metro informaron que la situación se debió a la revisión de un tren, lo que impactó la circulación en la línea. Indicaron que, tras atender el incidente, se trabaja en normalizar el servicio y agilizar el paso de los convoyes.

Asimismo, el STC hizo un llamado a los usuarios para permitir el libre cierre de puertas, así como descender antes de ingresar a los vagones, con el fin de mejorar la operación y evitar mayores retrasos.

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