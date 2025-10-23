En el nuevo episodio de N+ Podcast Política Déjà Vu, la periodista Fernanda Caso habla sobre el relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN) de cara a las elecciones de 2027: ¿Qué va a cambiar?

El fin de semana pasado, ese instituto político celebró un evento de relanzamiento, reveló su nuevo logo y anunció las medidas que tomará para retomar su lugar como principal partido de oposición.

Y es que hoy, Acción Nacional sigue siendo la segunda fuerza electoral más importante del país, pero está lejos de ser la fuerza política que alcanzó la transición democrática y gobernó 12 años consecutivos.

La historia del PAN

Hace 86 años se fundó el PAN, cuando un grupo de personas decidieron juntarse para hacer un partido político y oponerse al gobierno.

En 1928, Álvaro Obregón, recién reelecto presidente, perdió la vida, y Plutarco Elías Calles aprovechó la coyuntura para resaltar la necesidad de fundar un partido que diera continuidad a las promesas de la Revolución.

Mientras tanto, un joven soñaba con fundar un partido que se opusiera a éste: su nombre era Manuel Gómez Morín, quien se juntó con Efraín González Luna para crear una plataforma que permitiera cuestionar al poder y tomar decisiones basadas en las aspiraciones de la ciudadanía y criterios técnicos.

Fundación de Acción Nacional y estrategia para “reinventarse”

Así, entre el 14 y el 16 de septiembre de 1939 se llevó a cabo la asamblea fundacional del Partido Acción Nacional en el Frontón México, cerca del Centro de la Ciudad. El mismo sitio donde fue el evento para relanzar al partido, el fin de semana pasado.

En este episodio, Fernanda Caso platicó con Jorge Romero, presidente del PAN, sobre la estrategia del partido para “reinventarse” y acercarse a la ciudadanía.

