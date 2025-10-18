PAN Renueva Logo y Termina con Alianzas en Relanzamiento del Partido

Este sábado 18 de octubre, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, anunció el fin de las alianzas electorales con otros partidos, en el marco del relanzamiento del nuevo PAN.

Durante su discurso en el Frontón México, Romero enfatizó que comienza una etapa distinta para el blanquiazul, marcada por la independencia política y el fortalecimiento interno del partido.

“Esta es una nueva era, en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista. Es el momento en que los panistas le apostamos todo al PAN, porque toda nuestra energía estará enfocada en recuperar la confianza de la gente”, expresó el líder panista ante militantes y simpatizantes.

Desde las 9:00 horas, contingentes blanquiazules se congregaron en el Monumento a la Revolución, donde ondearon banderas, portaron playeras con el logotipo del partido y corearon consignas en favor de la unidad panista.

Posteriormente, los asistentes avanzaron por las principales avenidas del centro capitalino rumbo al Frontón México, donde se llevó a cabo el acto central del relanzamiento. La movilización, según los organizadores, tuvo como objetivo mostrar fuerza, identidad y compromiso con los valores históricos del partido, además de enviar un mensaje de cohesión interna rumbo a los próximos procesos electorales.

En el evento estuvieron presentes los expresidentes del PAN Germán Martínez, Luis Felipe Bravo Mena, Damián Zepeda y Marko Cortés, quienes respaldaron el llamado a fortalecer la vida interna del partido y retomar los principios fundacionales de Acción Nacional.

También asistieron las gobernadoras panistas María Eugenia Campos (Chihuahua), Teresa Jiménez (Aguascalientes) y Libia Denisse García (Guanajuato), así como el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri. Entre los invitados destacaron además la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez y el excandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada.

Panistas se reúnen en Fronton México. Foto: N+

Marchan simpatizantes del PAN por Paseo de la Reforma

Tras el relanzamiento del Partido Acción Nacional, cientos de panistas marchan sobre Paseo de la Reforma rumbo al Ángel de la Independencia.

Con este relanzamiento, el PAN busca redefinir su rumbo político y prepararse para los retos que representarán las elecciones intermedias de 2027 y la sucesión presidencial de 2030, apostando por una nueva narrativa basada en la unidad, la autocrítica y la cercanía con la ciudadanía.

