Llevan Varios Autos al Corralón por Intentar Arrancones Cerca de Plaza Oasis, en CDMX

Varios vehículos fueron remitidos al corralón la noche de este sábado 21 de marzo, debido a que se pretendía utilizarlos para realizar arrancones en las inmediaciones de la Plaza Oasis, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Usuarios reportaron un fuerte despliegue de patrullas cerca de la plaza comercial, por lo que se cuestionaron qué pasaba. La Secretaría de Seguridad capitalina indicó que acudió al sitio porque varios autos obstruían la avenida Miguel Ángel de Quevedo y quisieron llevar a cabo carreras ilegales.

"Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC acudió a las inmediaciones de una plaza comercial localizada en la alcaldía Coyoacán, debido al reporte de vehículos que bloqueaban la avenida Miguel Ángel de Quevedo, ya que pretendían realizar arrancones y ponían en riesgo la integridad física de las demás personas usuarias de la vía", reportó.

"(Se) aseguraron varios vehículos que serán llevados a un depósito vehicular. La vialidad ya fue recuperada y, al momento, los vehículos circulan con normalidad en la zona", indicó alrededor de las 22:30 horas.

La policía no informó cuántos fueron asegurados ni si hubo personas detenidas.