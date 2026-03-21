Irán Amenaza con Atacar Infraestructura del Golfo Tras Ultimátum de Trump por Estrecho de Ormuz
N+
Teherán advierte represalias contra instalaciones energéticas y tecnológicas en la región si Estados Unidos actúa. La tensión crece tras el plazo de 48 horas impuesto por Trump.
COMPARTE:
El ejército iraní advirtió este domingo que atacará la infraestructura energética y tecnológica en la región del Golfo en caso de que Estados Unidos lleve a cabo acciones contra sus instalaciones, en medio de una escalada de tensiones por el control del estrecho de Ormuz.
"Si la infraestructura iraní de combustible y energía es violada por el enemigo, toda la infraestructura de energía, tecnología de información y desalinización de Estados Unidos y el régimen en la región será atacada", declaró el portavoz del mando operativo del ejército, Khatam Al Anbiya, en un comunicado difundido por la agencia Fars.
Respuesta a Trump
La advertencia se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitiera un ultimátum de 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica clave para el comercio mundial de petróleo que fue bloqueada tras el inicio de la guerra en Oriente Medio.
El endurecimiento del discurso entre ambas partes aumenta el riesgo de una escalada mayor en una región crucial para el suministro energético global, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto.
Historias recomendadas:
Cuba Sufre Nuevo Apagón Nacional, se Agudiza Crisis Energética en el País
Barco de Pasajeros Se incendia Tras Ataque de EUA e Israel en Isla de Jarg, Según Medios Iranís