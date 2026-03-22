Hernán 'N' Impugna Fallo de Extradición a EUA y Mantiene Suspensión Contra Arresto.

La batalla judicial de Hernán 'N', ex secretario de Seguridad de Tabasco acusado de liderar el grupo criminal "La Barredora", registró dos nuevos episodios en los últimos días. Una de sus estrategias busca frenar su eventual extradición a Estados Unidos, mientras que la otra mantiene el recurso contra la orden de arresto que le cumplimentó la FGR.

Un juez federal y un Tribunal Colegiado, ambos del Estado de México, publicaron por separado dos resoluciones relacionadas con el exfuncionario que fue elegido por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.

Los dos casos, impulsados por su defensa, se registraron a principios y finales de la última semana, de acuerdo con una revisión de N+ a los registros judiciales.

La impugnación contra el envío a Estados Unidos

El pasado 10 de marzo, el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, determinó que era improcedente la demanda de amparo que promovió Hernán 'N' contra una posible extradición a Estados Unidos.

En aquella ocasión, el juez federal argumentó que esta demanda no procedía porque Hernán “N” dijo que escuchó a los custodios que lo vigilan, que lo iban a extraditar al país vecino del norte. Sin embargo, Niño Jiménez argumentó que "tales servidores públicos no son autorizados para notificar cuestiones de procedimiento".

Por lo que resolvió no conceder la suspensión de oficio y de plano al quejoso, bajo el razonamiento de que los juicios de amparo son improcedentes contra actos futuros.

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Sin embargo, el viernes 20 de marzo, la defensa de Hernán “N” interpuso un recurso de queja contra la resolución, que será resuelta por un Tribunal Colegiado.

El revés a la FGR

El segundo caso, se trata de una resolución del pasado 17 de marzo, del Segundo Tribunal Colegiado del Estado de México, cuyos integrantes determinaron que era infundado un recurso de queja que la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso contra la resolución del juez federal Daniel Marcelino Niño Jiménez.

Lo anterior, porque el juzgador concedió a Hernán “N” una suspensión provisional contra la orden de aprehensión que la FGR cumplimentó en contra del ex director de Seguridad Pública de Tabasco y que lo mantiene hasta la fecha en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, el penal de máxima seguridad conocido como El Altiplano ubicado en Almoloya, Estado de México.

Se trató de un revés a la dependencia ministerial federal, cuya queja mantiene vigente la demanda de amparo, que todavía deberá resolverse de fondo.

Sin embargo, la decisión del Tribunal Colegiado no implica la libertad del acusado.

"El Comandante H" ligado al CJNG

Hernán 'N', "El Comandante H", fue detenido el 12 de septiembre de 2025 en una zona exclusiva de Asunción, Paraguay, luego de siete meses prófugo. Cinco días después de su arresto fue expulsado del país sudamericano para ser recluido en El Altiplano.

Autoridades federales lo acusan de encabezar "La Barredora", una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación. Se le imputan los cargos de delincuencia organizada por presuntamente operar una red criminal desde su despacho. Igual enfrenta cargos de secuestro y extorsión.

Además, se le atribuye facilitar el robo de combustible (huachicol) y el tráfico de migrantes mientras fungía como jefe de la policía (2019-2024).

Durante los últimos meses ha presentado diversos recursos para acceder a la carpeta de investigación, desbloquear sus cuentas financieras o tratar de evitar su envío a Estados Unidos, algo poco claro porque no se han revelado acusaciones en tribunales de ese país.

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Con información de Mario Torres

ASJ