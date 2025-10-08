Dan Suspensión Definitiva a Hernán "N", Presunto Líder de La Barredora, Contra Orden de Captura

Un juez federal del Estado de México otorgó una suspensión definitiva a Hernán "N", señalado como presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”, lo que impide, por el momento, la ejecución de la orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

De acuerdo con el expediente judicial, la medida cautelar fue concedida dentro del juicio de amparo promovido por la defensa de Bermúdez Requena, quien alegó presuntas violaciones a sus derechos constitucionales durante la integración de la carpeta de investigación. La decisión del juez no implica la exoneración del acusado, sino que mantiene suspendida su captura mientras se resuelve de fondo el recurso legal.

¿Hernán "N" podría ser puesto en libertad?

El fallo establece que las autoridades deberán abstenerse de ejecutar cualquier orden de detención en tanto se determine si los actos reclamados cumplen con los requisitos legales y constitucionales. Asimismo, el juez advirtió que la suspensión no protege al imputado en caso de ser detenido en flagrancia o por un delito distinto al señalado en la demanda de amparo.

Hernán Bermúdez Requena es identificado por las autoridades como uno de los principales operadores de “La Barredora”, organización criminal con presencia en Guerrero y la Ciudad de México, presuntamente vinculada con delitos de narcotráfico, extorsión y homicidio.

“La Barredora” surgió como una escisión del Cártel de los Beltrán Leyva tras la muerte de Arturo Beltrán en 2009 y ha mantenido conflictos con otros grupos criminales en el puerto de Acapulco.

Con esta resolución judicial, Bermúdez Requena permanecerá en libertad mientras el Poder Judicial de la Federación analiza la constitucionalidad de la orden de aprehensión, un proceso que podría prolongarse varias semanas antes de llegar a una sentencia definitiva.

Hernán Bermúdez Requena, Exsecretario de Seguridad de Tabasco, es Detenido por La Barredora

