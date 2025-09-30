Hernán "N", Exsecretario de Seguridad de Tabasco y Recluido en El Altiplano, Tramita Dos Amparos
El exsecretario de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, tramitó dos amparos, uno en Toluca y otro en Tabasco, ¿cuál es la protección que pide con estas medidas?
Hernán “N”, presunto líder de la organización criminal “La Barredora” y exsecretario de Seguridad de Tabasco, expulsado por Paraguay y recluido en el penal del Altiplano en el Estado de México, tramitó dos amparos, uno en Toluca y otro en Tabasco, ¿qué es lo que busca con esta medida?
El juez cuarto de Distrito en Materia Penal, del Estado de México, informó que el pasado 25 de septiembre ingresó a su juzgado un juicio de amparo promovido por Hernán “N”, en contra de actos privativos de la libertad, es decir, contra alguna orden de aprehensión.
En la resolución, que es pública, se informa que la demanda de amparo fue admitida y que se dará trámite al incidente de suspensión:
donde se proveerá lo conducente, respecto de la suspensión provisional y, en su momento, sobre la definitiva
En tanto, el juez federal Daniel Marcelino Niño Jiménez citó para el próximo 5 de noviembre de 2025, para la audiencia constitucional y ordenó que Hernán “N” sea notificado al interior del Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como “El Altiplano”.
Por otra parte, desde el pasado 22 de agosto, la defensa legal de Hernán “N” interpuso, ante un juez federal del Estado de Tabasco, un juicio de amparo contra el aseguramiento de uno de los inmuebles de Hernán "N".
Fue en agosto pasado, cuando la Fiscalía de Tabasco realizó un operativo en calles de la colonia Campestre, en la ciudad de Villahermosa, domicilio que quedó asegurado por las autoridades locales.
Ante este hecho, la defensa de Hernán “N”, quien actualmente está vinculado a proceso penal por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, interpuso un juicio de amparo, el cual sigue su trámite ante un juzgado federal.
Con información de Mario Torres
