Advierten de Nuevo Fraude por Mensajes de Texto sobre Supuestas Infracciones de Tránsito

Es una nueva modalidad implementada por ciberdelincuentes para defraudar a través de falsas infracciones de tránsito.

Se trata de mensajes de texto ilegales de supuestos adeudos por concepto de multas viales. Los delincuentes solicitan pagos inmediatos.

La Policía Cibernética explica cómo identificar estas falsas infracciones.

Al teléfono celular de Armando, llegó un mensaje de texto que indicaba que la placa registraba deuda por infracción de radar. Y solicitaba que liquidara el saldo, ingresando a un portal para el pago de supuestas multas.

“Me llego un SMS, un mensaje a mi celular, diciendo que tenía adeudos por infracciones de velocidad, por un radar; venía con una liga para poder ingresar a un portal, sin embargo, intenté primero en el portal de infracciones de la Ciudad de México y en efecto, no tenía ninguna infracción, entonces ya por lo mismo ya no volví a abrir el link, supuse que era ya fraude”

En realidad, se trata de un fraude que ya fue detectado por la Policía Cibernética de la Ciudad de México.

Al respecto, Marisol Sánchez, de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, indicó:

“Si, lamentablemente este es un nuevo modus operandi, llega por infracción por radar, lamentablemente te direcciona a un link de color azul. Tienes que ingresar datos personales y posteriormente dinero para pagar la infracción. Desafortunadamente es un fraude cibernético porque empiezan a pedir datos personales y por qué no, datos bancarios”

Video: ¿Cómo Detectar Nuevo Fraude de Falsas Infracciones de Tránsito de CDMX?

Intentos de fraude en 2026

En lo que va de 2026 se han reportado al menos 57 intentos de fraude bajo esta modalidad de falsas infracciones de tránsito.

Los delincuentes incluso tratan de usurpar portales oficiales de la Subsecretaria de Tránsito de la Ciudad de México.

“Lamentablemente, número uno, están usurpando la identidad de la página oficial de infracciones.cdmx.gob.mx, es importante que la ciudadanía no caiga en un mensaje de texto, en este caso de la Unidad o de la Policía de Tránsito porque esto podría ser una estafa o un fraude”, señaló Sánchez.

Y ante todo evitar depósitos bancarios en páginas web que no correspondan a sitios oficiales del gobierno capitalino.

La Policía de Tránsito nunca notifica las infracciones cometidas por automovilistas, por medio de correos electrónicos o mensajes de texto.

Ingresar a un portal no verificado, podría implicar ser víctima de un fraude o robo de datos personales.

Con información de Rafael Trejo Vázquez

LECQ