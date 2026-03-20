Hombre Ligado a Homicidio en Ensenada es Detenido en Tijuana: Aseguran Droga y Vehículo
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Autoridades confirmaron que tanto el vehículo como el detenido están relacionados con un homicidio calificado ocurrido en Ensenada
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Elementos de la Policía Municipal de Tijuana detuvieron a un hombre que circulaba en un vehículo presuntamente relacionado con un homicidio calificado, además de asegurarle droga durante la intervención en la colonia Zona Industrial Pacífico.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPCM), la detención se derivó de un deporte de la Central de Monitoreo, donde se alertó sobre un automóvil sedán, identificado por su posible relación con un hecho delictivo.
La unidad fue localizada sobre la carretera libre Tijuana-Rosarito, en dirección al distribuidor vial La Gloria, por lo que se implemento un operativo de seguimiento.
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Interceptan al conductor
Momentos después, los agentes lograron interceptar el vehículo y procedieron a la intervención del conductor, identificado como Jonathan "N", de 33 años de edad.
- Durante un inspección preventiva, se localizaron varios envoltorios con una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como "cristal".
Tras la detención, se notificó a la Fiscalía General del Estado, la cual confirmó que tanto el individuo como el vehículo están relacionados con un homicidio calificado ocurrido en el municipio de Ensenada.
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público especializado en narcomenudeo para determinar su situación legal.
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APG