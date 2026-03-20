Riña Bajo Influencia de Alcohol Deja un Muerto en Taller de Mexicali; Hay un Detenido

Una confrontación derivada de conflictos del pasado terminó en un homicidio la noche del 18 de marzo al interior de un taller mecánico del fraccionamiento Villa Florida, en el municipio de Mexicali.

De acuerdo con el fiscal especializado en delitos contra la vida, Miguel Ángel Gaxiola, la víctima, identificada como Luis Carlos, de 25 años, se encontraba conviviendo con el presunto agresor cuando comenzaron a surgir diferencias relacionadas con problemas previos.

Según los primeros reportes, ambos habían ingerido bebidas alcohólicas cuando la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión con un instrumento punzocortante.

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Víctima perdió la vida en el lugar

Aunque la víctima intentó defenderse, una de las heridas resultó determinante, provocándole una rápida pérdida de fuerza.

Testigos intervinieron tras el ataque, lograron desarmar al agresor y solicitar apoyo al número de emergencias. Sin embargo, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales en el sitio.

La rápida respuesta de elementos de la Policía Municipal permitió la detención en flagrancia del presunto responsable, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades en este caso

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