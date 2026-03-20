Confirman Fallecimiento de Sacerdote Reportado Como Desaparecido en Tijuana

La Arquidiócesis de Tijuana confirmó el fallecimiento del sacerdote José Luis Rodríguez de Anda, quien había sido reportado como desaparecido días atrás.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Administrador Apostólico, el sacerdote, originario de Jalisco, fue localizado sin vida en un inmueble ubicado sobre la calle Jalisco, en la colonia Madero Sur, en Tijuana.

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Se había ausentado por motivos de salud

La Arquidiócesis informó que Rodríguez de Anda se había ausentado de sus actividades como capellán durante algunos días debido a problemas de salud, ya que padecía diversas enfermedades, entre ellas hipertensión y diabetes.

Sin embargo, al no tener noticias sobre su paradero, se interpuso una denuncia por su desaparición ante las autoridades correspondientes.

Según información de la Fiscalía General del Estado, el cuerpo del sacerdote fue localizado desde el pasado 8 de marzo, sobre la cama de una habitación, presuntamente en un motel.

Asimismo, se indicó que no presentaba huellas de violencia.

Investigación continúa

La Arquidiócesis dio a conocer el fallecimiento el 17 de marzo, mientras que autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del deceso.

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Información Carolina Vazquez

APG