Scott McDonald Entrega Camión Escolar en Santa Fe tras Reunir Donaciones al Recorrer BC

Alumnos de la Secundaria No. 6 del municipio de San Felipe recibieron un camión escolar, adquirido gracias a los recursos recaudados mediante una campaña impulsada por el ciudadano estadounidense Scott McDonald.

La entrega del vehículo se realizó este lunes a la directiva del plantel, luego de que se cumpliera el objetivo de reunir fondos a través de donativos de la comunidad.

Autoridades y beneficiarios agradecieron a los bajacalifornianos que se sumaron a esta causa, la cual busca mejorar las condiciones de traslado de los estudiantes.

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Corrió la península para recaudar fondos

Cabe recordar que Scott McDonald emprendió un recorrido corriendo a lo largo de la península de Baja California, con el objetivo de motivar a las personas a donar para la compra del autobús escolar.

El proyecto contempló un trayecto de más de mil 500 kilómetros, desde el norte del estado hasta Cabo San Lucas, con la meta de completarlo en aproximadamente 30 días.

Durante su recorrido, el impulsor de la iniciativa destacó que el objetivo principal era apoyar a niñas y niños de San Felipe, quienes en muchos casos enfrentaban dificultades para trasladarse a la escuela.

La iniciativa contó con el respaldo de ciudadanos, corredores y donantes, quienes hicieron posible que el proyecto se concretara con la entrega del camión escolar.

Scott McDonald Recorre Baja California para Recaudar Donaciones

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Información David Mena

APG