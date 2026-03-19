Continúan Movilizaciones de la CNTE en BC; Liberan Casetas en Tijuana y Ensenada

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantuvieron durante la mañana de este jueves sus movilizaciones pacíficas a nivel nacional, como parte de sus exigencias laborales.

En la ciudad de Tijuana, alrededor de las 9:00 horas, manifestantes se concentraron en la caseta de cuota Tijuana–Tecate, donde permitieron el libre tránsito de vehículos, tanto particulares como de carga, sin el pago de peaje.

De acuerdo con la información disponible, los docentes no han especificado el tiempo que permanecerán en el lugar, por lo que la circulación continúa de manera abierta en este punto.

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Liberan caseta de Ensenada

Asimismo, en el municipio de Ensenada se reporta una situación similar en la caseta de San Miguel, donde también se mantiene el paso libre para los automovilistas.

Estas acciones forman parte de las jornadas de protesta que el magisterio ha llevado a cabo en distintos puntos del país.

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Información Perla Velazquez

APG