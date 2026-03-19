Activan Búsqueda de Teresa Martínez, Adulta Mayor Desaparecida en Ensenada

La Fiscalía General del Estado de Baja California emitió una pesquisa para localizar a Teresa Martínez Medrano, de 77 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el pasado 15 de marzo de 2026 en el municipio de Ensenada.

De acuerdo con la información oficial, la mujer fue vista por última vez en el Parque Revolución, ubicado en la Zona Centro de Ensenada, sin que hasta el momento se tenga conocimiento sobre su paradero.

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Señas particulares

Teresa Martínez Medrano es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.55 metros, pesa alrededor de 55 kilogramos, tiene tez morena media, ojos color café claro, cejas despobladas y cabello lacio entrecano.

Como señas particulares, presenta deterioro cognitivo y padece demencia con episodios de desorientación y alucinaciones. Además, cuenta con una discapacidad motriz derivada de una lesión en la rodilla derecha, por lo que utiliza bastón para caminar, y tiene un lunar en la pierna.

Al momento de su desaparición vestía chamarra morada, pantalón de mezclilla azul, suéter café con negro y tenis rojos con blanco.

Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para su pronta localización. Cualquier información que ayude a dar con su paradero puede ser reportada al número de emergencias 911 o de forma anónima al 089.

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Información Patricia Lafarga

APG