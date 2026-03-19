Activan Refugios por Altas Temperaturas en Mexicali Dos Meses Antes de lo Previsto

Dos meses antes de lo previsto, autoridades municipales en Mexicali activaron refugios temporales como puntos de hidratación ante el aumento anticipado de temperaturas extremas, que esta semana superarán los 40 grados centígrados.

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¿Por qué se activaron los refugios antes?

La medida tiene como objetivo evitar muertes por golpe de calor durante 2026, luego de que en 2025 se registraran 10 fallecimientos y más de 50 casos en 2024. La alcaldesa Norma Bustamante señaló que el incremento de temperaturas tomó por sorpresa a las autoridades, ya que desde febrero se comenzaron a registrar condiciones propias del verano, lo que obligó a acelerar los protocolos de atención.

Además de los refugios, se reactivó el programa SOS, mediante el cual brigadas recorren calles y zonas con alta presencia de personas en situación de calle y migrantes para entregar agua, suero y alimentos, así como ofrecer traslado a albergues.

Estas acciones se han fortalecido con base en la experiencia de años anteriores, identificando puntos clave donde se requiere atención prioritaria.

Autoridades reconocieron que muchas personas vulnerables rechazan trasladarse a refugios, por lo que también se implementan estrategias para llevar ayuda directamente a donde se necesita.

Durante 2025, el DIF Municipal brindó más de 30 mil atenciones relacionadas con el calor extremo, por lo que este año se busca ampliar la cobertura con más puntos de hidratación disponibles en la ciudad.

Finalmente, se exhortó a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y reportar a personas en situación de riesgo, ante una temporada de calor que llegó antes de lo esperado.

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Información Kitzia Flores

APG