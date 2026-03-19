Detienen a Presunto Responsable de Privación Ilegal de la Libertad en Valle Redondo, Tijuana

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable del delito de privación ilegal de la libertad, en hechos ocurridos en la colonia Valle Redondo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), la intervención se originó tras un reporte a la Central de Radio en el que se indicaba que varias personas armadas ingresaron a un domicilio y sustrajeron a un hombre en contra de su voluntad.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con la parte reportante, quien señaló que al menos seis individuos ingresaron a su vivienda y se llevaron por la fuerza a su pareja sentimental, con dirección hacia las vías del tren.

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Detenido intentó huir tras ubicarlo en la zona

Tras implementar un operativo de búsqueda, los oficiales localizaron a un hombre que coincidía con las características proporcionadas sobre las vías del tren.

Al notar la presencia policial, el sujeto intentó huir, pero fue asegurado metros adelante. El detenido se identificó como Nicolás “N”, de 53 años de edad.

Durante la intervención, al individuo le fue asegurado un objeto tipo pistola de utilería. Asimismo, la víctima lo identificó plenamente como uno de los sujetos que lo amenazaron para sacarlo de su domicilio.

De acuerdo con su testimonio, los agresores presuntamente intentaban despojarlo de su propiedad.

Queda a disposición de la autoridad

La víctima fue resguardada por los agentes, mientras que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para la integración de la carpeta de investigación.

En tanto, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para el procesamiento del domicilio.

La SSPCM reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través del 9-1-1, destacando la importancia de la participación ciudadana para fortalecer la seguridad.

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