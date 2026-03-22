Fuertes Vientos de Hasta 59 km/h Derriban 4 Árboles en la CDMX; Activan Alerta Amarilla

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha actualizado la Alerta Amarilla para la tarde de este domingo 22 de marzo de 2026 por la intensificación de vientos con ráfagas de entre 50 y 59 km/h.

Las alcaldías bajo alerta son: Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Las autoridades advierten que estas condiciones se mantendrán críticas durante la jornada, elevando el riesgo de incidentes en la vía pública por caída de ramas, lonas y objetos.

Vientos y Lluvias Persistirán en el Centro, Oriente y Sureste del País

Caen cuatro árboles

Los fuertes vientos ya han provocado la caída de cuatro árboles. En la alcaldía Iztapalapa, en la colonia Unidad Modelo, se registró la caída de un ejemplar de 10 metros de largo.

Mientras que en la colonia Cerro de la Estrella un árbol de 15 metros obstruyó el acceso a una unidad habitacional y causó daños en el techo de un local comercial.

Un tercer árbol cayó en la Avenida Plutarco Elías Calles, en Iztapalapa, y un cuarto en la alcaldía Gustavo A. Madero, específicamente en el cruce de Norte 84 A y Henry Ford.

Reporte de caída de árbol en Norte 84 A esquina Henry Ford alcaldía GAM. Foto: N+

Recomendaciones

Personal de Bomberos de la CDMX y de la SGIRPC laboran actualmente en el seccionamiento de los troncos y en el retiro de escombros en todos los puntos afectados, sin que se reporten personas lesionadas hasta el momento.

Ante los peligros asociados, se recomienda a la población asegurar cualquier elemento que pueda ser proyectado por el viento, evitar subir a azoteas o andamios y utilizar cubrebocas para protegerse del polvo. Para cualquier emergencia, se encuentran disponibles las líneas del 911 y el número local 55-5683-2222.

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