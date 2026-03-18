Árbol de Laurel de 10 Metros Colapsa a Causa de la Lluvia y el Viento en Oaxaca

Un árbol de laurel de más de 10 metros de altura, ubicado en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, fue derribado por la lluvia y el viento generados por efectos del frente frío número 41.

A pesar de lo aparatoso del colapso y que las ramas ocuparon un sector de la plancha central, las autoridades no reportaron personas lesionadas ni daños materiales.

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El ejemplar ocupaba una de las jardineras frente al palacio de gobierno y según Protección Civil, lo que ocasionó que el árbol se viniera abajo fue el reblandecimiento del suelo.

Esto ocasionado por las lluvias y la fuerza del viento que desde hace 24 horas afectan al estado de Oaxaca.

Vientos derriban más de 10 árboles

Personal de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos acordonaron la zona y comenzaron a seccionar el ejemplar para despejar el área afectada.

Aunque al momento del colapso, en ese lugar había personas en un plantón de protesta frente al palacio de gobierno, nadie resultó lesionado.



Este árbol, se suma a otros 10 más que han caído en la ciudad de Oaxaca y su zona metropolitana durante las últimas 24 horas a consecuencia de los fuertes vientos.

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Con información de Jorge Morales

ICM