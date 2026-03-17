Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 18 de Marzo de 2026: Seguirán las Lluvias en Gran Parte del País

Para este miércoles 18 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire ártico empezará a modificar sus características térmicas favoreciendo un ascenso de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional.

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Sin embargo, continuará viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 50 a 70 km/h en Yucatán y Quintana Roo; y de 30 a 50 km/h en Veracruz (sur), Tabasco y Campeche.

A su vez, habrá lluvias e intervalos de chubascos en zonas del noreste, oriente, centro y sur del país. En contraste, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (sur y suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (sur).

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Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Michoacán.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste).

De 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Durango (noroeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla (suroeste).

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Querétaro.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, con posibles heladas y bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado sin lluvia en la Ciudad de México y lluvias aisladas en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

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Con información de Conagua

ICM