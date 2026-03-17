¿A Qué Hora Lloverá Mañana, Miércoles 18 de Marzo en CDMX y Edomex?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este miércoles 18 de marzo no se esperan lluvias en la Ciudad de México ni en el Estado de México durante la mayor parte del día, por lo que prevalecerán condiciones estables.

De acuerdo con el pronóstico, en la Ciudad de México la mañana iniciará con cielo despejado y ambiente frío, con una temperatura aproximada de 8 grados Celsius. Se prevé que cualquier probabilidad de lluvia quede descartada desde las primeras horas del día, dando paso a un incremento gradual en la temperatura.

Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, con una máxima a los 22 grados Celsius y sin condiciones para precipitaciones. En tanto, durante la noche el termómetro descenderá nuevamente hasta los 12 grados, manteniendo cielo parcialmente nublado, pero sin lluvias.

Noticia relacionada: Lluvias en Edomex: Granizada Provoca Colapso de Techo de Bodega en Ecatepec

Para el jueves 19 de marzo, el SMN pronostica un día sin precipitaciones. Se espera una temperatura de 9 grados por la mañana, una máxima de hasta 24 grados por la tarde y alrededor de 11 grados durante la noche.

Granizo y Lluvias Sorprenden a la Colonia Del Valle

¿A Qué Hora Lloverá en el Edomex?

En el Estado de México, el pronóstico indica que el miércoles amanecerá con temperaturas más bajas, de hasta 5 grados Celsius, por lo que se percibirá un ambiente frío en varias zonas. Sin embargo, conforme avance el día, el clima se tornará más cálido, alcanzando hasta 22 grados por la tarde, también sin probabilidad de lluvia. Para la noche, se espera un descenso a 11 grados.

Para el jueves se prevé un amanecer de 7 grados, una temperatura máxima de 22 grados y una mínima nocturna de 9 grados, igualmente sin lluvias en la entidad.

Historias recomendadas: