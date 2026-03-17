Fuerte Lluvia Hoy en Edomex: Granizo y Vialidades Inundadas en Cuautitlán Izcalli y Ecatepec

El frente frío 41 ha provocado fuertes lluvias en gran parte del Estado de México. Los municipios más afectados por las precipitaciones son Cuautitlán Izcalli y Ecatepec.

En Ecatepec , una gruesa capa de granizo tuvo que ser retirada con palas por trabajadores del municipio.

, una gruesa capa de granizo tuvo que ser retirada con palas por trabajadores del municipio. La carretera México-Pachuca, en el mismo municipio, presentó fuertes encharcamientos.

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Cuautitlán Izcalli presenta fuertes lluvias

El gobierno de Cuautitlán Izcalli declaró que vigila cómo se desarrollan las precipitaciones y añadió que el sistema de cárcamos opera con niveles bajos. Además, señaló que Personal de Protección Civil y Bomberos atendieron la caída de un árbol en la avenida 1 de Mayo.

Cabe señalar que en la zona de La Quebrada se reportó la caída de granizo. En el resto del municipio las lluvias fueron acompañadas por actividad eléctrica.

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Ecatepec se viste de blanco por el granizo y presenta inundación en la Vía Morelos

Por su parte, en Ecatepec se registró la caída de un techo en la Avenida de los Pirules, en la colonia San Carlos. En Santa María Tulpetlac, en el mismo municipio mexiquense, se reportó que el agua y el granizo ingresó a las instalaciones de la Clínica 68 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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La fuerte granizada cubrió de blanco algunas zonas y la gruesa capa que tuvo que ser retirada con palas por trabajadores del municipio y bomberos. Al respecto, Protección Civil de Ecatepec reportó:

“Actualmente trabajamos en la liberación de la Av. Francisco Villa, en la colonia Barrio Nuevo Tultitlán, donde se presentó caída de granizo, así como diversos encharcamientos realizando labores para restablecer la circulación y prevenir riesgos para la población”.

Gruesa capa de granizo en Ecatepec. Foto: Municipio de Ecatepec de Morelos

En la carretera México-Pachuca se reportaron fuertes encharcamientos. Los conductores tuvieron que descender la velocidad para evitar incidentes. También se presentó una fuerte lluvia en la Vía Morelos, por lo que se recomendó a los automovilistas extremar precauciones.

También en Toluca y Tlalnepantla se han reportado fuertes lluvias.

Después de las lluvias, vendrá el frío en el Estado de México

Protección Civil del Estado de México alertó por la presencia de lluvias dispersas, que irían de ligeras a fuertes, a lo largo del día. Debido al frente frío 41, se anticiparon tormentas en el norte, oriente, sureste y sur de la entidad, así como fuertes rachas de viento.

La dependencia también mencionó que se espera un descenso en las temperaturas durante la tarde y la noche. Las zonas altas del estado, especialmente las cumbres montañosas, podrían presentar caída de nieve.

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