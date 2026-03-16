Pronóstico del Tiempo Martes 17 de Marzo: ¿En qué Estados Habrá Lluvias Torrenciales?

Para este martes 17 de marzo, autoridades federales prevén lluvias torrenciales en zonas de ocho estados, así como precipitaciones intensas en cinco entidades más debido al frente frío número 41, además del descenso de temperatura en gran parte del país y una onda de calor en seis regiones.

Según los pronósticos, el sistema frontal se desplazará sobre la península de Yucatán, donde ocasionará lluvias muy fuertes a intensas. Igual se prevén afectaciones en el sureste mexicano.

En tanto, la masa de aire ártico cubrirá gran parte del territorio nacional, manteniendo ambiente muy frío a frío al amanecer en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, así como ambiente gélido en Chihuahua y Durango.

"Persistirá evento de 'Norte' intenso con rachas de hasta 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, muy fuerte con rachas de hasta 80 km/h en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte), y fuerte con rachas de hasta 50 km/h en Tamaulipas, pronosticándose oleaje elevado en las costas de los estados mencionados", señaló el Servicio Meteorológico Nacional.

⚠️Durante el lunes y martes, el #FrenteFrío 41, su masa de aire ártico y otros sistemas ocasionarán descenso de temperatura en gran parte del país, así como #Lluvias intensas a puntuales torrenciales ⛈️ en zonas de #Puebla, #Veracruz, #Oaxaca, #Chiapas, #Tabasco, #Campeche,… pic.twitter.com/MEo1npMrbf — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 16, 2026

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La Coordinación Nacional de Protección Civil llamó a evitar zonas costeras, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y extremar precauciones al conducir.

Lluvias en el país

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Tabasco (sur) y Chiapas (norte).

(150 a 250 mm): Tabasco (sur) y Chiapas (norte). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (noreste), Veracruz (sur), Campeche (este y suroeste) y Quintana Roo (este y suroeste).

(75 a 150 mm): Oaxaca (noreste), Veracruz (sur), Campeche (este y suroeste) y Quintana Roo (este y suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Yucatán.

(50 a 75 mm): Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.

(25 a 50 mm): Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Michoacán.

(5 a 25 mm): Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Michoacán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí y Jalisco.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

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Igual se espera posible caída de nieve o aguanieve en los volcanes del centro y oriente del país.

¿Dónde hará más calor?

Jalisco (sur y suroeste)

Colima (este)

Michoacán (centro y suroeste)

Guerrero (noroeste)

Oaxaca (sur)

Chiapas (sur)

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Baja California, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

: Baja California, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Durango (noroeste), Estado de México (suroeste), Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

con heladas en sierras de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. De 0 a 5 °C en las sierras de Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.

En las siguientes horas persistirá evento de “Norte” intenso 💨🍃🌬️ en el litoral del Golfo de México, así como #Lluvias intensas en #Puebla, #Veracruz, #Oaxaca, #Chiapas y #Tabasco.



🔺Evita zonas costeras, asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento y extrema… pic.twitter.com/w8SCYbCO2N — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 17, 2026

Para el Valle de México, se espera cielo nublado con lloviznas, ambiente frío a fresco en la región y de frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas altas, por la mañana.

Igual se pronostican condiciones para la caída de nieve/aguanieve en las cimas montañosas de la región.

Por la tarde, habrá ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la capital del país será de 9 a 11 °C y la máxima de 19 a 21 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 17 a 19 °C.

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ASJ