Inicio Ciudad de México Granizada y Lluvias Fuerte Hoy: Activan Alerta Amarilla para Toda la CDMX; Zona de Afectaciones

Granizada y Lluvias Fuerte Hoy: Activan Alerta Amarilla para Toda la CDMX; Zona de Afectaciones

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Se prevé que las condiciones para aguaceros fuertes, caída de granizo y actividad eléctrica persistan durante la noche; en N+ te decimos cuáles son las zonas afectadas

Granizada y Lluvias Fuerte Hoy: Activan Alerta Amarilla para Toda la CDMX; Zona de Afectaciones

Granizada y Lluvias Fuerte Hoy: Activan Alerta Amarilla para Toda la CDMX; Zona de Afectaciones

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la Alerta Amarilla por lluvias para las 16 alcaldías de toda la Ciudad de México (CDMX) para hoy martes 17 de marzo de 2026, en N+ te presentamos la lista de alcaldías y zonas afectadas por los aguaceros.

También hay Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 18 de marzo en la alcaldía Tlalpan. Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados entre las 01:00 y 8:00 horas.

Granizada y lluvias fuertes en Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Tlalpan

A las 14:05 horas, se observaron lluvias fuertes y caída de granizo en las demarcaciones: 

  • Azcapotzalco
  • Miguel Hidalgo
  • Tlalpan

Se reportan lluvias y chubascos en el resto de la ciudad. Se prevé que las condiciones para aguaceros fuertes, y caída de granizo y actividad eléctrica persistan durante la tarde en la CDMX

¿Qué hacer ante alerta por frío en CDMX?

Por ello, se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener la ventilación adecuada.

Con información de N+

HVI
 

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