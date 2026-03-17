La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la Alerta Amarilla por lluvias para las 16 alcaldías de toda la Ciudad de México (CDMX) para hoy martes 17 de marzo de 2026, en N+ te presentamos la lista de alcaldías y zonas afectadas por los aguaceros.

⚠️ Se actualiza #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 17/03/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Toma precauciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/5gR5xCmbFk — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 17, 2026

También hay Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 18 de marzo en la alcaldía Tlalpan. Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados entre las 01:00 y 8:00 horas.

Granizada y lluvias fuertes en Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Tlalpan

⛈️ A las 14:05 horas, se observan lluvias fuertes y caída de granizo en las demarcaciones: @AzcapotzalcoMx, @AlcaldiaMHmx y @TlalpanAl; lluvias y chubascos se presentan en el resto de la ciudad.



Se prevé que las condiciones para #lluvias fuertes, caída de #granizo y actividad… pic.twitter.com/jlCxWSLFRA — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 17, 2026

A las 14:05 horas, se observaron lluvias fuertes y caída de granizo en las demarcaciones:

Azcapotzalco

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Se reportan lluvias y chubascos en el resto de la ciudad. Se prevé que las condiciones para aguaceros fuertes, y caída de granizo y actividad eléctrica persistan durante la tarde en la CDMX

¿Qué hacer ante alerta por frío en CDMX?

Por ello, se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener la ventilación adecuada.

Con información de N+

HVI

