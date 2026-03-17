Hombre es Hospitalizado Tras Caerle Tronco de Árbol en la Cabeza Mientras Trabajaba en Veracruz

La mañana de este martes 17 de marzo se dio a conocer un incidente en el cual un trabajador del área de parques y jardines, resultó lesionado en la cabeza al ser golpeado por un tronco mientras se llevaban acabo las tareas para retirar uno de los árboles derribados por las fuerte rachas de viento por el evento de norte que ocasionó el paso del frente frío 41 por la entidad.

Video Rachas de Viento que Provocó el Frente Frío 41 Corresponden a Huracán Categoría Uno | N+

Los hechos se registraron en las inmediaciones del parque Zaragoza de la ciudad y puerto de Veracruz. Lugar donde la cuadrilla realizaba la poda del árbol colapsado, para liberar la zona que fue afectada por las raíces y ramas. Se informó que el joven trabajador fue atendido por paramédicos en el lugar de los hechos, para después ser trasladado a un hospital para recibir la atención médica.

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Norte violento derribó reja en instalaciones de la UV

Las fuertes rachas de viento durante que se registraron durante el pasado lunes 16 de marzo, causaron la caída de una reja instalada en uno de los accesos de la facultad de ingeniería de la Universidad Veracruzana (UV), ubicada en el fraccionamiento Costa Verde perteneciente al municipio de Boca del Río. El reporte de hechos indicó que como saldo hubo una persona lesionada.

Se hicieron presentes en la zona personal de Protección Civil Municipal quien atendió a la mujer quien fungía como vigilante y que resultó con diversos golpes luego de caerle encima la estructura metálica tras ser desprendida de sus anclajes debido al viento que alcanzó rachas de hasta 117 kilómetros por hora.

La zona fue resguardada por autoridades de auxilio y la mujer lesionada fue trasladada a un centro médico para ser valorada y recibir atención médica especializada.

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