Asesinan a Hombre a Disparos Durante Persecución en Calles de Poza Rica, Veracruz

Fue asesinado un hombre tras intentar escapar en la camioneta en la que se desplazaba en calles del municipio de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz.

Los hechos iniciaron en la colonia Chapultepec y concluyeron sobre la calle México de la colonia 27 de septiembre, donde la víctima quedó sin vida dentro del vehículo. En el lugar fueron hallados más de 15 casquillos percutidos.

La víctima fue identificada como Asael “N” de 40 años de edad, originario del municipio de Coatzintla, municipio ubicado también en la zona norte del estado de Veracruz.

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Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno acudieron al sitio, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE), inició las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no hay detenidos como responsables de este asesinato.

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