Accidente en Autopista Isla-Acayucan Deja Cuatro Personas Muertas y 13 Lesionadas

Este lunes 16 de marzo, se registró un fuerte accidente que dejó trece personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a hospitales cercanos para valoración médica y cuatro personas fallecidas. El hecho ocurrió en la autopista Isla–Acayucan, al sur del estado de Veracruz.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil, el accidente automovilístico se registró en el kilómetro 128 de la autopista Isla–Acayucan, a la altura de la localidad La Unión, en el municipio de Juan Rodríguez Clara.

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En el accidente se vieron involucrados un autobús de pasajeros y un tractocamión, dejando como saldo 13 personas lesionadas, todas pasajeras del autobús, mismas que fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Trasladan a los heridos en el accidente a hospitales cercanos

De las personas que resultaron lesionadas en este accidente, cuatro fueron trasladados por personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), mientras que seis más fueron trasladados por la Dirección Municipal de Protección Civil de Isla. Los últimos tres se encargó Protección Civil de Juan Rodríguez Clara.

Se confirmó que las cuatro personas fallecidas, eran pasajeras del autobús que se impactó contra el tractocamión. Hasta el momento, autoridades oficiales no han compartido su identificación, por lo que sus cuerpos fueron trasladados como lo marca la ley en espera de reconocimiento por familiares.

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Circulación resultó afectada mientras se retiraban las unidades siniestradas

Luego de que se registrara el accidente, se implementó un abanderamiento de la vialidad, y el acordonamiento del área, acorde a las diligencias correspondientes conforme a la ley.

La circulación se vio afectada mientras se realizaba el retiro de unidades, más tarde, tras las labores de atención y retiro del autobús y el tractocamión, la circulación en la autopista se encuentra abierta a la circulación.

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LLZH