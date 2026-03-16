Ataque Armado Genera Fuerte Operativo en la Carretera Xalapa-Alto Lucero; Hay Tres Muertos

Durante las primeras horas de la mañana de este lunes 16 de marzo, se informó que en la carretera Xalapa-Alto Lucero, muy cerca de las instalaciones del centro de salud animal de la ciudad de Xalapa, esto ya perteneciente a la congregación de El Castillo perteneciente al municipio de Xalapa. Ahí se reportan al menos tres personas sin vida tras sufrir un ataque armado a disparos.

En este punto se registró un intenso movimiento de unidades de la Policía Estatal, esto debido al llamado que se realizó a la línea de emergencias del 9-1-1, donde se reportaba, que sujetos habían sido heridos de bala.

Lo que generó que hasta esta zona se trasladaran los efectivos policíacos, el punto ya se encuentra totalmente acordonado y se desarrolla un intenso operativo de seguridad, tanto en el lugar de los hechos como en las inmediaciones y las zonas aledañas. Es importante detallar que en este momento ya se ha confirmado la muerte de tres personas por impacto de arma de fuego. En la zona se hallaron diversos indicios en específico sobre esta importante vía de comunicación, por ello se ha cerrado totalmente el paso a la circulación vehicular en este sector.

Por este hecho violento la carretera permanece cerrada a la circulación vehicular

Esta es una vía de mucho tráfico, de mucho flujo de personas sobre todo por personas que trabajan en la capital del estado, que viajan de municipios aledaños como Actopan, que viajan de la zona del Castillo. Y esta mañana está totalmente cerrada esta vía de comunicación.

Los elementos ministeriales también se dieron cita para recabar todos los indicios que ayuden a esclarecer este presunto ataque armado y se logre dar con el paradero de los autores de este hecho violento. Según los datos recabados, se han confirmado tres personas fallecidas en este punto de la entidad Veracruzana.

Se espera que en próximas horas sean las autoridades correspondientes quienes emitan un dictamen acerca de este crimen que alarmó a los habitantes de la zona al momento de escuchar las detonaciones de arma de fuego, que dejan como saldo preliminar tres personas fallecidas.

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