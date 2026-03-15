Mujer es Detenida Tras Presuntamente Asesinar a su Pareja en su Vivienda en Veracruz

En Cosolecaque al sur de Veracruz, la tarde de este domingo 15 de marzo presuntamente una mujer atacó a su pareja con un arma punzo cortante hasta quitarle la vida. Los hechos ocurrieron dentro de una cuartería ubicada en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, sobre la calle Miguel Hidalgo, entre Ignacio Zaragoza y el bulevar Instituto Tecnológico.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil de Cosoleacaque quienes confirmaron que el hombre de aproximadamente 35 años, había muerto víctima de múltiples heridas provocadas con un arma punzo cortsnte. Elementos de la Policía Municipal arrestaron a la presunta homicida. Hasta el momento se desconocen las causas del hecho de violencia.

Video Familiares de Mairim N Solicitan se Investigue su Fallecimiento en Veracruz | N+

Asesinan a disparos a un joven en una cuartería en Acayucan

En Acayucan, al sur de Veracruz, el pasado miércoles 11 de marzo, se dio una intensa movilización por parte de distintas corporaciones policiacas debido a un hecho de violencia registrado en la colonia La Palma.

Según la información recabada, un joven presuntamente fue asesinado a disparos al interior de una cuartería en Acayucan. Los primeros reportes señalaron que la víctima tendría aproximadamente 19 años y fue ultimado a disparos en la colonia La Palma, dentro del inmueble.

Noticia relacionada: Localizan Cuerpo Sin Vida Abandonado en Veracruz; Presentaba Signos de Violencia

La víctima habría muerto debido a las lesiones, ya que recibió varios impactos de arma de fuego. Los hechos tuvieron lugar sobre la calle Corregidora, entre Benito Juárez y Belisario Domínguez en la colonia La Palma en Acayucan al sur del estado.

En la zona de los hechos se registró una intensa movilización de cuerpos de seguridad, así como personal de la Policía Ministerial, quienes arribaron al sitio del hecho de violencia para llevar a cabo las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo de la víctima.

Historias Recomendadas:

FPF