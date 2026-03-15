Aparece Muerto Otro Delfín en Playa de Veracruz; Es el Segundo esta Semana
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Se reportó el hallazgo de un delfín muerto en playas del ejido Guillermo Prieto en el sur de Veracruz. Es el segundo ejemplar localizado sin vida en esta zona.
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Apareció otro delfín sin vida en la playa del ejido Guillermo Prieto de Coatzacoalcos, es el segundo que es localizado durante la semana. Pescadores y ejidatarios de Tonalá, Guillermo Prieto y Colorado realizaron un recorrido en la zona, donde hallaron el ejemplar.
De acuerdo con Alfonso Monroy Zamites, director de Fundación Caretta Mx, mencionó aún no han podido ser establecidas las causas del fallecimiento del animal, y que tendrán que investigar las autoridades correspondientes para ver si el derrame de hidrocarburo está vinculado a estos dos decesos.
A diferencia del primer hallazgo, el delfín no estaba tan descompuesto, por lo que como en otras ocasiones se informó a las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Avisamos también a las autoridades locales, Protección Civil de Agua Dulce y Coatzacoalcos, añadió.
A esto se suma la localización de al menos dos tortugas marinas sin vida en diferentes zonas de la franja costera del sur de Veracruz, sin que se haya confirmado que el hidrocarburo fue la causa, aunque los ejemplares muertos están cubiertos por el chapo.
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Otro hallazgo de un delfín muerto recientemente en Veracruz
Fue localizado un delfín en la playa del Ejido Guillermo Prieto en Coatzacoalcos, al sur de la entidad veracruzana . Fueron pescadores de la zona, quienes reportaron su presencia a la altura de se reportó en avanzado estado de descomposición en la zona de costa.
Siguen si darse a conocer las posibles causas de la muerte del mamífero, o si está relacionada con la aparición de hidrocarburo que ha arribado a las playas en diferentes puntos del estado de Veracruz. Tendrán que ser las autoridades correspondientes quienes determinen qué originó el fallecimiento del delfín.
Esta sería la primer muerte detectada durante el 2026 por la fundación Caretta MX, en cuanto a mamíferos marinos, sumado a la tortuga marina que fue localizada en Agua Dulce durante el pasado mes de febrero.
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