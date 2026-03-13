Tesorera de Pajapan, Veracruz Sufre Presunto Asalto; Hay un Herido de Bala

Durante la tarde de este viernes 13 de marzo, se registró la intensa movilización por parte de cuerpos de emergencia y de seguridad al municipio de Acayucan, localizado en la zona sur del estado de Veracruz. Informaron que la tesorera del Ayuntamiento de Pajapan presuntamente fue asaltada la tarde de este viernes.

Se informó que un grupo de sujetos armados la interceptó luego de retirar una fuerte cantidad de dinero de una sucursal bancaria para llevar a cabo el pago de la nómina municipal. Durante el presunto atraco, el chofer de la unidad oficial fue herido de bala.

Los hechos anteriormente descritos ocurrieron al circular sobre la carretera estatal Acayucan–Soteapan, a la altura de la colonia Rincón del Bosque. Minutos después, arribaron al sitio de los hechos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes desplegaron un intenso operativo en la zona para intentar ubicar a los posibles responsables.

El hombre que resultó lesionado por dicho incidente fue identificado como José de Jesús “N”, de 40 años de edad, trabajador del Ayuntamiento de Pajapan. Debido a la lesión, se tuvo que gestionar su traslado a un hospital de la zona y, hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

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Cuentahabiente es asaltado en sucursal bancaria de Boca del Río, Veracruz

El pasado viernes 27 de febrero se registró una intensa movilización por parte de elementos de seguridad en una institución bancaria localizada frente al bulevar Ávila Camacho, en el fraccionamiento Costa Verde del municipio de Boca del Río.

Según los primeros reportes, la movilización se registró debido a un presunto asalto, ocurrido contra un cuentahabiente, quien narra que había retirado una fuerte suma de dinero de otra institución bancaria minutos antes, localizada en la avenida Simón Bolívar, cerca del lugar donde se registraron los hechos.

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Tras realizar el retiro en la primera sucursal, la víctima se dirigió hasta la otra sucursal situada frente al bulevar Manuel Ávila Camacho, donde se disponía a depositar un cheque; sin embargo, según cuenta, los presuntos delincuentes posiblemente ya lo venían siguiendo desde el primer banco.

Al llegar al segundo establecimiento, fue despojado de su maletín donde indica que trasladaba el efectivo, el cual se tenía previsto que se destinara para pago de nómina de una empresa para el viernes 27 de febrero, precisamente, día en el que se depositaría la quincena.

La agresión fue reportada a las autoridades y minutos después, al sitio arribaron los elementos policiacos para realizar las diligencias correspondientes. De los delincuentes no se tiene información, pues huyeron con rumbo desconocido.

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