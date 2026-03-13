Tráiler Vuelca en Autopista Xalapa-Perote; Reportan Actos de Rapiña

Cuerpos de emergencias y autoridades arribaron hasta las inmediaciones de la autopista Xalapa-Perote durante la madrugada de este viernes 13 de marzo, luego de que fuera reportado un accidente vial en el que se habría visto involucrada una unidad pesada de carga.

De acuerdo con los primeros reportes, la volcadura se registró a la altura de la localidad conocida como El Fresno. Tras registrarse el percance, la mercancía que transportaba la unidad quedó regada en el camino, por lo que pobladores se trasladaron al lugar del incidente e intentaron rapiñar la mercancía.

Debido al accidente, el operador del tráiler presentó golpes leves, por lo que se tuvo que gestionar su traslado a un hospital de la zona y de esta manera realizar una valoración para que quedara confirmada o descartada alguna lesión.

Ante el reporte que indicaba que decenas de personas intentaban realizar actos de rapiña, elementos de la Guardia Nacional arribaron hasta el sitio donde se registró el percance y retiraron a las personas que intentaban sustraer la mercancía de la unidad. Posteriormente, se realizaron los trabajos de liberación de la autopista.

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Otro choque fue reportado en la carretera Xalapa–Veracruz

Durante la mañana de este viernes 13 de marzo, se reportó que la conductora de un automóvil perdió el control de su vehículo y se impactó cuando circulaban sobre la carretera Xalapa–Veracruz, a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), justo en la lateral de salida de un centro comercial.

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De acuerdo con los primeros reportes, la mujer habría perdido el control por una distracción, lo que provocó el choque. Pese a lo aparatoso que se observaba el choque, no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales cuantiosos y, por el horario, no causó afectación a la circulación vehicular.

Al lugar arribaron elementos de Tránsito del Estado de Veracruz, así como personal de seguridad de la plaza, para brindar apoyo en las labores de auxilio y abanderamiento de la zona donde se registró dicho percance automovilístico.

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