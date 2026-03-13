Rescatan Cría de Jaguarandi en Comunidad de Alvarado; Tiene Dos Semanas de Nacido

Recientemente se dio a conocer acerca del hallazgo y resguardo de una cría de jaguarundi, Alguna de las características de esta especie es que parece una mezcla entre un gato doméstico grande y una comadreja o nutria, con cabeza pequeña, orejas redondas y cola larga. Según los datos recabados la localización del pequeño jaguarundi se dio en el municipio de Alvarado, lugar donde con anterioridad ya se han presentado avistamientos y han sido rescatados una gran variedad de especies.

Según información revelada por grupos ambientalistas y de protección animal diversas especies están en riesgo por el crecimiento urbano en el municipio de Alvarado, Veracruz. De acuerdo con el grupo ambientalista "Earth Mission" cada vez es más recurrente la aparición de especies poco comunes en zonas urbanizadas, lo que incrementa el riesgo para las mismas.

“Se han avistado jaguarundis hace cuatro o cinco años en la Riviera Veracruzana, hace poco tuvimos un oso hormiguero atropellado, las especies están directamente amenazadas por el crecimiento urbano de esta forma en que lo están haciendo en un municipio que es muy rico en biodiversidad” .

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Así fue el hallazgo de la cría de jaguarundi

El caso más reciente de la aparición de un animal de este tipo, ocurrió en la comunidad de Rincón de la Palma perteneciente al municipio Alvarado ubicado en la zona costera central del estado de Veracruz. Fue ahí donde los ciudadanos hallaron y resguardaron a una cría de jaguarundi de apenas dos semanas de nacido.

Se dio a conocer que el felino se encuentra sano y bajo resguardo del Centro Integral de Salud Animal, el grupo ambientalista informó que este rescate fue reportado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) conforme al protocolo correspondiente de manejo y cuidado de fauna silvestre. También mencionó algunas otras especies que también han sido rescatadas son:

un oso hormiguero

un jaguarundi

un puercoespín

algunas iguanas

entre otros.

De acuerdo con el ambientalista Sergio González, las autoridades muestran poco interés en la preservación y conservación de las especies.

"Me demuestran que no hay interés, realmente no se tiene la idea de sobre qué se está parado; sobre un municipio mega diverso...sí hay una solicitud ciudadana que no está siendo atendida, la verdad es que es momento de que todos se involucren”.

Video Coyote es Arrollado en Bulevar de la Riviera Veracruzana en Alvarado | N+

En México, el jaguarundi es una especie amenazada debido a la pérdida de su hábitat natural. Señalan que en su etapa adulta pueda llegar a medir hasta 70 centímetros, más una cola superior a los 60 centímetros y un peso estima entre los 3.5 y 9 kilogramos y llegan a vivir alrededor de 15 años.

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