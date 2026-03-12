Hombre de la Tercera Edad Muere en Vía Pública de la Zona Veracruz

En la zona norte de Veracruz la mañana de este jueves 12 de marzo se reportó la movilización de cuerpos emergencias y de seguridad hasta la zona de Río Medio 1, en su colindancia con el fraccionamiento del norte, en los primeros reportes se señaló un hecho que involucraba a un hombre de la tercera edad que presentaba problemas de salud.

El reporte de hechos señaló que un hombre entre 65 y 70 años de edad lamentablemente murió en la vía pública. Exactamente sobre la Avenida Río Pánuco, al lugar se trasladaron elementos policiacos quienes se encargaron de acordonar la zona ya que la personas ya no contaba con signos vitales.

Además se hicieron presentes elementos de periciales quienes realizaron las diligencias correspondientes y procedieron al levantamiento del cuerpo de la persona fallecida. De acuerdo a los testigos que presenciaron los hechos relataron que el hombre se recargó, en la pared cuando se empezó a sentir mal, acto seguido empezó a convulsionar, algunos de los testigos intentarlo ayudarlo, y tratar de reanimarlo. Sin embargo no lo lograron lamentablemente, confirmando en ese momento la muerte pues ya no presentaba signos vitales.

Procedieron a generar el reporte correspondiente a las autoridades, llegando como primeros respondientes elementos de la Marina, ademas de Policías Estatales quienes resguardaron la zona de los hechos, en tanto se realizo el levantamiento del cuerpo de entre los 65 y 70 años de edad, que ocurrió durante las mañana de este día en la zona de Río Medio 1, al norte del puerto de Veracruz.

Otra muerte reciente en una vía pública de Veracruz

La noche del pasado miércoles 11 de marzo se reportó un accidente vehicular el cual ocurrió en la colonia Reserva Tarimoya II, a un costado del Hospital General de Zona de la colonia antes mencionada, ahí se informó que un hombre había muerto en este fuerte accidente.

Los hechos tuvieron lugar sobre la calle Antonio García Gómez de la colonia Reserva Tramoya II, el reporte indica que sucedió cuando un hombre conducía su motocicleta y perdió la vida tras accidentarse. Hasta el momento la identidad de la persona fallecida no ha sido dada a conocer por parte de las autoridades.

