Adulto Mayor Muere Atropellado en su Bicicleta Cuando iba a Trabajar en Veracruz; Conductor Huyó

Sobre la calle de Xalapa entre los límites de la colonia Ortiz Rubio y el Ejido Primero de Mayo de Veracruz, donde lamentablemente la mañana de este sábado 21 de febrero se reportó el fallecimiento de otro ciclista al ser arrollado por un vehículo el cual huyó del lugar de los hechos para evadir su responsabilidad.

En este caso la víctima permanece en calidad de desconocido, según los datos obtenidos señalan que la persona que perdió la vida se trata de un trabajador, ya que en el lugar del accidente fue hallada herramienta junto a él, lo cual indica que se dirigía a su trabajo y lamentablemente ya no llegó porque fue arrollado por un vehículo, el cual se dio a la fuga, hasta el momento la unidad sigue sin ser identificada.

Noticia relacionada: Ciclista Pierde la Vida en Accidente Registrado en la Carretera Veracruz-Xalapa

Estos hechos ocurrieron en la colonia Ejido Primero de Mayo de la ciudad de Veracruz, en sus límites con la colonia Ortiz Rubio, sobre la avenida Xalapa, la cual permaneció cerrada la circulación, el tránsito vehicular fue desviado por la calle Alcocer.

Segundo ciclista muerto atropellado en menos de 24 horas en Veracruz

Lo preocupante es que es otro ciclista, presuntamente un adulto mayor, el pasado viernes 20 de febrero por la noche, entre los límites de Veracruz y Boca del Río, un ciclista también fue atropellado y muerto, en este caso por un taxista.

Video Aparatoso Choque en el Vergel Deja Daños Materiales Cuantiosos en Dos Unidades Vehiculares | N+

Este es otro caso donde un ciclista muere en menos de 24 horas, a quienes circulan por este sector de la ciudad y puerto de Veracruz se les recomienda extremen precauciones o hagan uso de vías alternas, ya que la calle Xalapa permanece cerrada el tránsito vehicular.

Al punto como primeros respondientes llegaron elementos de la Policía Naval quienes tomaron conocimiento de los hechos y apoyaron en las tareas de coordinación vial, desviando la circulación vehicular en tanto se ordenó el levantamiento el cuerpo de la persona fallecida en este lamentable accidente la mañana de este sábado 21 de febrero.

Historias Recomendadas:

FPF