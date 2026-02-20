Ciclista Pierde la Vida en Accidente Registrado en la Carretera Veracruz-Xalapa

Durante la tarde de este viernes 20 de febrero, se registró una intensa movilización por parte de autoridades y cuerpos de emergencias debido a un accidente registrado en la carretera Veracruz-Xalapa, a unos cuantos metros de donde se localiza el 83vo. Batallón de infantería de La Boticaria, donde se reportó una persona tirada en el pavimento tras presuntamente ser impactado por un vehículo.

Según los datos recabados, un ciclista que circulaba por dicha arteria vial perdió la vida tras ser impactado por una unidad de transporte público en su modalidad de taxi. La bicicleta quedó sobre el camellón y debido al accidente, la circulación se vio afectada ya que fueron cerrados dos carriles para realizar las diligencias correspondientes, uno con dirección a la zona comercial y otro con dirección al aeropuerto

Minutos después, se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo. Hasta este momento, se desconoce la identidad de la persona que perdió la vida en este fatal accidente registrado durante la tarde de este viernes 20 de febrero en la carretera Veracruz-Xalapa.

Información en desarrollo...