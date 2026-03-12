Adultos Mayores Terminan Lesionados tras Accidente Contra Camión de Limpia Pública en Veracruz

Durante el transcurso de este jueves 12 de marzo, se registró un incidente vial en la zona norte de la ciudad de Veracruz, donde se informó que se vieron involucrados un camión de basura y el vehículo particular donde viajaban dos adultos mayores.

De acuerdo con los primeros reportes, un camión de limpia pública municipal se impactó contra un auto particular donde viajaban dos personas de la tercera edad. Los hechos se registraron en la avenida Fidel Velázquez, a la altura del parque conocido como La Pinera, en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

Los datos en el lugar apuntan a que la unidad de limpia pública presuntamente circulaba excediendo el límite de velocidad de 30 km/h, ya que el lugar es una zona escolar. Cuerpos de emergencia arribaron al sitio de los hechos para atender a los adultos mayores.

Se informó que los tripulantes no terminaron con lesiones fuertes, solo manifestaron dolor en el cuello, así como ligeros cortes por los cristales rotos, resultado del fuerte impacto ocurrido entre el vehículo particular y el camión de basura.

