Después de 10 Días de Afectaciones por Derrame de Hidrocarburo en Veracruz Informan su Origen

Este jueves 12 de marzo, la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, reveló el origen de donde proviene el hidrocarburo que ha estado arribando a las costas del sur del estado.

Video: Recalan Restos de Hidrocarburo en Playa de la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río

De acuerdo con la mandataria, el hidrocarburo provino de un barco privado de una petrolera, misma que se encontraba haciendo trabajos frente a las costas de Sánchez Magallanes, en el estado de Tabasco. Indicó que las corrientes marinas influyeron para que el producto llegara hacia la entidad veracruzana.

Gobernadora de Veracruz revela origen de dónde provino el hidrocarburo que llegó a Veracruz desde Tabasco

La Gobernadora recalcó, que el derrame no provino de maniobras o instalaciones de Pemex, responsabilizando a la empresa de petróleo privada del derrame de hidrocarburo que dejó afectaciones en municipios del sur de Veracruz, como Pajapan, Soteapan, Mecayapan y Las Barrillas en Coatzacoalcos.

Noticia relacionada: Temen que Sistema Arrecifal Veracruzano Sea Afectado por Presencia de Hidrocarburo

¿Habrá sanciones para los responsables del derrame de hidrocarburo?

Se le cuestionó a la Gobernadora sobre si habría sanciones, a lo que respondió, que eso le corresponde a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), quien ya está en comunicación con la empresa petrolera.

Historias recomendadas:

LLZH