Hallan Delfín en Estado de Descomposición en Playa de Coatzacoalcos, Veracruz

En estado de descomposición, fue localizado un delfín en la playa del Ejido Guillermo Prieto del municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz. Fueron pescadores de la zona, quienes reportaron su presencia a la altura del kilómetro 15, sobre la franja costera.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte del mamífero, o si su muerte está relacionada con la aparición de hidrocarburo que ha arribado a las playas de la zona sur del estado de Veracruz. Es por ello, que serán las autoridades correspondientes quienes determinen qué originó el fallecimiento del delfín, tras la realización de las pruebas pertinentes.

Cabe destacar, que esta sería la primer muerte detectada durante el 2026 por la fundación Caretta MX, en cuanto a mamíferos marinos, sumado a la tortuga marina que fue localizada en Agua Dulce durante febrero.

Fue localizado un segundo manatí muerto, en lo que va de este año 2026, en el río Coatzacoalcos. El ejemplar fue encontrado sin vida flotando a la altura del puente Coatzacoalcos I, cerca de la zona de complejos industriales.

Tras el hallazgo, se dio aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, de la zona sur del estado de Veracruz, para la realización de la necropsia de ley que determine las causas exactas de su muerte.

A principios del mes de marzo, arribaron manchas de hidrocarburo en la zona de playa del municipio de Pajapan, en la zona sur del estado de Veracruz. La presencia de este producto, afectó al ecosistema de la zona, recalando tortugas muertas a la orilla.

Hasta ahora sigue sin determinarse, de donde proviene dicho componente; aunado a esto, PEMEX explicó que de sus instalaciones no venía dicho derrame de hidrocarburo.

